Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DGS geç başvuruları ne zaman? 2024 DGS geç başvuru takvimi açıklandı!

        DGS geç başvuruları ne zaman?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde bulunan duyuru kapsamında DGS başvuru süreci 20 Mayıs'ta sona ermişti. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihini kaçıran sınav adayları için geç başvuru tarihlerini haberimizde paylaştık. İşte 2024 DGS geç başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 01:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvurularının tamamlanmasıyla süreci kaçıran adaylar geç başvuru tarihlerine bakıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

        • 3

          GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İranlı yetkili helikopter kazasını anlattı
        İranlı yetkili helikopter kazasını anlattı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı
        Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Makas attı hayatına mal oldu
        Makas attı hayatına mal oldu
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Habertürk Anasayfa