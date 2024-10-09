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        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercih var mı? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ne zaman yapılacak?

        DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar, kayıt işlemlerini 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdi. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, açıkta kalan adaylar için ek tercih hakkı sunulup sunulmayacağı merak konusu oldu. Peki, DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak? İşte DGS ek tercih tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 23:46 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:16
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        • 1

          DGS tercihlerinde kayıt süreci geride kaldı. Kayıt sürecinin sona ermesi, "DGS ek tercih var mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ne zaman yapılacak?" sorularını beraberinde getirdi. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        • 3

          Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak.

          DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

          Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

        • 4

          DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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