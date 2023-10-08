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        Haberler Gündem DGS ek tercih sonucu sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        29 Eylül itibarıyla başlayan DGS ek tercihleri 4 Ekim Çarşamba günü sona erdi. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini tamamlayan lisans adayları, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. İşte 2023 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 00:31 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:31
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        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar gözünü DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ek tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamladı. Peki, "2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

          Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DGS EK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN!

          DGS ek yerleştirme süreci 29 Eylül'de başladı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 4 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar tamamlayacak.

        • 4

          DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 5

          DGS EK TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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