DGS ek tercih sonuçları 2020!

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler 11 Kasım tarihine kadar üniversitelerin ek kontenjanları için başvuruda bulunmuştu. Şimdi gözler sonuçların açıklanmasında. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM'den henüz DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl 1-7 Ekim arasında alınan ek tercihler 1 hafta sonra 14 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru tarihi bitiminden bir hafta sonra 18 Kasım tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

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Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.