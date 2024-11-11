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        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercih kayıt ekranı e-Devlet 2024-2025: DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

        DGS ek tercih kayıt ekranı 2024-2025: DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

        Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ek tercih kayıt tarihleri de belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, DGS ek tercih üniversite kayıtları 11 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ''2024 DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 2024-2025 DGS ek tercih kayıt ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:25
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        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2024-2025 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için DGS ek tercih kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri üniversiteye gidilerek yapılabileceği gibi elektronik olarak da yapılabiliyor. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 DGS ek tercih kayıt ekranı…

        • 2

          DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

          Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları açıklandı.

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

          Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

        • 3

          DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

          2024 DGS ek tercih kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

          Buna göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

        • 4

          DGS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR, ONLİNE YAPILIR MI?

          Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında (13 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        • 5

          Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

          Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

          E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

          1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı

          2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi

          3. Nüfus cüzdan fotokopisi

          4. Vesikalık fotoğraf

          5. Transkript (onaylı)

          6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)

          7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.

          (Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)

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