DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama ekranı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Ağustos ayının son günlerine girilirken sınav sonuçları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. DGS sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden erişime açılacak. Akabinde ise tercih süreci başlayacak. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih listelerini dolduracak. Peki 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, neden açıklanmıyor?
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30 Haziran’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuç adımında. Bu kapsamda söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday, her gün ‘’DGS sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Sonuçlar ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak olup ardından tercih heyecanı başlayacak. Peki 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmıyor? İşte ayrıntılar...
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DGS SONUÇ ADIMINDA!
Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi.
Ağustos ayının sonuna gelinirken DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç açıklama sistemine dönmüş durumda.
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DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?
DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.
Sonuçların Eylül ayına kadar erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.