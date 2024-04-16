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        Haberler Gündem Teyit Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Dünya Bankası finansmanıyla ilgili açıklama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Dünya Bankası finansmanıyla ilgili açıklama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Dünya Bankası finansmanıyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren iddialar yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:13
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        Dünya Bankası finansmanı hakkında açıklama
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        Dünya Bankası finansmanı ile ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren iddiları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Dünya Bankası proje finansmanı, LGBTİ desteklenmesi ve sığınmacıların istihdamı için verilecek.” iddiası doğru değildir. Dünya Bankası ile imzalanan Ülke Çerçeve Programı’nda (CPF) LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir. Program kapsamında, “kırılgan gruplar” ifadesiyle, yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanlar kastedilmektedir. CPF dokümanında, ülkemize sığınmacılarla ilgili AB tarafından sağlanan hibe desteklerine ilişkin göstergeler takip edilmekle beraber, sığınmacılar özelinde Dünya Bankası’ndan sağlanacak herhangi bir finansman desteği yer almamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz...

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        #Dünya Bankası finansmanı
        #haberler
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