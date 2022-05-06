Ünlü oyuncu ölümden dönmüş!

Oyuncu Devrim Yakut'un (53) ölümden döndüğü ortaya çıktı. Yakut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beynine pıhtı attığını ifade etti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Devrim Yakut, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
"UCUZ ATLATILMIŞ MÜHİM BİR MESELE"
Bu süreçte rol aldığı diziye de bir süre ara vermek zorunda kalan ünlü oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
Herkese merhaba. Evin aynı yerinden sesleniyorum. Çünkü evin en iyi ışık alan yeri burası... Bugün üçüncü gün, basında çıkan hastalık haberleri üzerine telefonum neredeyse susmadı. Sevginiz ne büyük, ne şanslıyım... Allah bir tekinizin bile teline zeval vermesin. Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey beni hastanelik etti... Ucuz atlatılmış mühim bir mesele... İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre; o da geçecek. Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler ve dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım. Hepinizi sevgimle kucaklarım. Sağlıklı ve şahane günlerimiz olsun.
DEVRİM YAKUT HAKKINDA
Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Yakut, DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı.
Devrim Yakut, 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel Oyunculuk dersleri vermektedir.
2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006-2007 tiyatro sezonunda "Kocasını Pişiren Kadın" oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katıldı. Bir dönem "Das Das Akademi"de oyunculuk dersleri verdi.
2016 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan "Aklımın Aynalı Çarşısı"nı yayınladı.
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