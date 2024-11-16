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        Haberler Magazin Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın doğduğu eve gitti - Magazibn haberleri

        Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın doğduğu eve gitti

        Oyuncu Devrim Özkan, futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile Uruguay'a gitti. Özkan, sevgilisinin doğduğu evi paylaşarak, Torreira'ya övgü dolu sözler söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:45
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        Sevgilisinin doğduğu eve gitti
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        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, liglere verilen milli aranın ardından soluğu sevgilisi Devrim Özkan ile önce Arjantin'de aldı. Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Arjantin'den sonra Uruguay'a geçti. Torreira ile Özkan'a Arjantin yolculukları sırasında Fernando Muslera ve Mauro Icardi de eşlik etti.

        Kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra aşklarına ikinci bir şans veren çift, sık sık romantik fotoğraflarını paylaşıyor. Özkan ve Torreira, bu kez yıldız futbolcunun doğup, büyüdüğü evi ziyaret etti.

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        Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğduğu evi paylaşarak, Torreira'ya övgü dolu sözler söyledi. Özkan; "Lucas'ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese ama herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması... Büyüdüğü, ilk topunu koşturduğu sokakları görmek, ilk gittiği okulu görmek ne güzeldi. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum savaşçı... Unutma en iyisisin" ifadelerini kullandı.

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        #Devrim Özkan

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