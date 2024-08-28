Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira'yı tribünden seyretti
Devrim Özkan ile Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ünlü oyuncu, dün akşam oynanan Galatasaray - Young Boys maçında sevgilisini tribünden seyretti
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Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı. Çift, ayrılığa dayanamayarak, aşklarına yeniden şans vermişti.
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Devrim Özkan, barışma sonrası dün akşam Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını izledi.
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Ünlü oyuncu, Galatasaray'ın 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı büyük heyecanla takip etti.
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Galatasaray taraftarları, maç öncesi Devrim Özkan ile Lucas Torreira'yı aynı karede fotoğrafladı.
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Geçtiğimiz günlerde Lucas Torreira ile görüntülenen oyuncu Birand Tunca; Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın barışmasıyla ilgili; "Bence mutlular şu an. Devrim, maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim" ifadelerini kullanmıştı.