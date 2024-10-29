Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü
Lucas Torreira, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde maçtan hemen önce sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Birçok ünlü, derbi maçını stadyumda seyretti
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi, her maçta olduğu gibi sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Torreira, o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.
Torreira ile Özkan, birbirlerinin elini öptü.
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Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbi sonrasında Devrim Özkan, mutluluğunu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Ünlü oyuncunun babası Lütfi Özkan da Torreira yazılı formasıyla tribünde yer aldı.
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Devrim Özkan
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Birçok ünlü de, derbi maçını stadyumda seyretti.
Şahan Gökbakar
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İrem Derici - Berkay - Burcu Özberk
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Burcu Özberk
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