Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi, her maçta olduğu gibi sevgilisi Devrim Özkan'dan şans öpücüğü aldı. Torreira, o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.

Torreira ile Özkan, birbirlerinin elini öptü.