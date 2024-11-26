Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'dan yeni paylaşımlar
- 1
Bir süre önce haklarında evlilik iddiaları çıkan ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, aşklarına hız kesmeden devam ediyor.
- 2
Devrim Özkan ile Mucas Torreira, birlikte katıldıkları bir davetten fotoğraflar paylaşarak ilişkilerindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü.
- 3
Lucas Torreira da sevgilisinden geri kalmadı. Ünlü futbolcu, bulunduğu bir paylaşımda Devrim Özkan'a öpücükler kondurduğu anları hayranlarıyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
-