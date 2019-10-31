31 EKİM 2019
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HaberlerSigortaDevlet katkısı fonları ne kazandırdı?

Vatandaşa devlet katkısı 10 ayda yüzde 26.5 arttı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı getiri rekoru kırdı. BES'te devlet katkısı Hazine tahvillerinde değerlendiği için tahvillerdeki değer artışı BES yatırımcılarının cebini doldurdu. Yılbaşından bu yana vatandaşın BES'teki devlet katkısı yüzde 26.5 arttı. Bunun bir miktarı devletin her ay vatandaşın BES birikimleri karşılığı yaptığı yüzde 25'lik katkı olsa da büyük bölümü ise faizdeki düşüş sonucu oluşan değer artışı kaynaklı oldu. Devlet katkısındaki yüzde 26.5'lik artış altının zirve yılında neredeyse altın fonlarının getirisi kadar oldu. Rahim Ak'ın haberi

31.10.2019 - 07:49 | Güncelleme: Sigorta
BES

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet her 100 lira biriktirene 25 lira katkı yapıyor. Ancak bu parayı vatandaş alıp gitmiyor. Katkı vatandaşın hesabında bir fonda toplanıyor ve bu fon da Hazine tahvillerine yatırım yapıyor. Piyasanın bozulduğu dönemlerde Hazine tahvillerinin faizi yükseldiği yani değeri düştüğü için devlet katkısının tutarı da azaldığı için çokça eleştiri alan katkı hesabı yılbaşından bu yana BES yoluyla tasarruf yapan vatandaşların servetini adeta uçurdu. Devlet katkısı hesapları, yılbaşından bu yana başta büyük merkez bankalarının faiz indirim yarışı, merkez bankalarının altın rezervi biriktirmesi ve Çin-ABD ticaret savaşları olmak üzere çeşitli nedenlerle yükselerek uluslararası piyasalarda onsu 1.500 doların üstüne çıkan ve bu anlamda zirve yılını yaşayan altın ile başabaş getiri sağladı. Yılbaşından bu yana altın fonları yüzde 27.9 getiri sağlarken devlet katkısı fonu yüzde 26.5'lik bir performansa imza attı.

VATANDAŞIN CEBİNE 4 MİLYAR LİRA

Yılbaşında 11.6 milyar lira olan BES'teki toplam devlet katkısı tutarı ekim ayı sonunda 15.6 milyar liraya tırmandı. Yani tam 4 milyar lira arttı.  Bu artışın bir bölümü devletin her ay vatandaşın birikimleri karşılığı verdiği teşvik olsa da büyük kısmı faizdeki düşüş sonrası Hazine tahvili değerlerindeki artıştan kaynaklandı. Ancak diğer fonlardaki artış ile karşılaştırma yaptığımız zaman durum değişmiyor. Çünkü örneğin altın fonlarına da her ay vatandaşın birikimi nedeniyle giriş yaşanıyor. Diğer yandan 2018 Ağustos ayındaki kur çalkantısından bu yana bazı BES yatırımcılarının nakit sıkışıklıklarını gidermek için BES'lerini bozdurmaları sonucu devlet katkısı miktarındaki azalmayı da gözönüne almamız gerekiyor. Yılbaşından bu yana altının yanı sıra döviz bazlı uluslararası karma esnek fonlardaki getiri de yüzde 28.7'lik getiri ile göz doldurdu.

BÜTÜN FONLAR KAZANDIRDI

Fonların yapısı gereği normalde birisi kazandırırken diğeri kaybettiriyor veya yerinde sayıyor. Çünkü çeşitli fonlar birbirinin tersine enstrümanlara yatırım yapıyor. Örneğin tahvil fonu ile hisse fonu birbiri ile doğru ancak altın ve dövize endeksi fonlar ile ters korelasyona sahip ürünler. Ancak 2019'da altın ve dövize endeksli fonlar uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş kaynaklı çok kazandırırken tahvil fonları ise faizdeki düşüş nedeniyle rekorlar kırdı. Kamu iç borçlanma fonlarının 10 aylık getirisi yüzde 22.5 oldu. Hisse fonları da bu dönemde yatırımcısına yüzde 20.3 kazandırdı. Getirisinin en az olması beklenen likit fonda bile kazanç yüzde 19.2'ye çıktı. 

ENFLASYON YÜZDE 9.26 BES'İN KAZANCI YÜZDE 22.2 

YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİ   
10/28/2019BüyüklükGetiri (%) 
Emeklilik Fonları110.187.309.06722,2PAY
Değişken25.998.671.18419,223,6%
Kamu Dış Borçlanma13.631.350.01117,512,4%
Kamu İç Borçlanma (TL)12.399.569.87822,511,3%
Katkı15.622.130.10426,514,2%
Likit11.780.821.63919,210,7%
Altın14.135.842.61127,912,8%
Standart8.410.813.69420,67,6%
Hisse4.331.270.71220,33,9%
Dengeli (Esnek & Karma)2.391.610.87722,22,2%
Öst789.521.67717,30,7%
Endeks467.169.48420,90,4%
Uluslararası Karma & Esnek207.230.64728,70,2%
Kaynak: Rasyonet   

SON 1 YILDA EN ÇOK KATKI FONLARI KAZANDIRDI

SON 1 YIL   
10/28/2019BüyüklükGetiri (%) 
Emeklilik Fonları110.187.309.06726,5PAY
Değişken25.998.671.18422,523,6%
Kamu Dış Borçlanma13.631.350.01115,312,4%
Kamu İç Borçlanma (TL)12.399.569.87832,411,3%
Katkı15.622.130.10438,214,2%
Likit11.780.821.63924,110,7%
Altın14.135.842.61123,912,8%
Standart8.410.813.69427,67,6%
Hisse4.331.270.71221,53,9%
Dengeli (Esnek & Karma)2.391.610.87721,92,2%
Öst789.521.67722,50,7%
Endeks467.169.48422,10,4%
Uluslararası Karma & Esnek207.230.64722,80,2%

SON 5 YILIN ŞAMPİYONU ALTIN

10/28/2019BüyüklükGetiri (%) 
Emeklilik Fonları110.187.309.06783,3PAY
Kamu Dış Borçlanma13.631.350.011159,612,40%
Kamu İç Borçlanma (TL)12.399.569.87854,811,30%
Katkı15.622.130.10459,514,20%
Likit11.780.821.63991,510,70%
Altın14.135.842.611192,912,80%
Standart8.410.813.69459,87,60%
Hisse4.331.270.712613,90%
Dengeli (Esnek & Karma)2.391.610.87786,22,20%
Endeks467.169.48473,80,40%
Uluslararası Karma & Esnek207.230.647168,30,20%
Kaynak: Rasyonet   

HİSSE 10 YILDA YÜZDE 161 GETİRİ SAĞLADI

 

10/28/2019BüyüklükGetiri (%) 
Emeklilik Fonları110.187.309.067162,4PAY
Kamu Dış Borçlanma13.631.350.011367,412,40%
Kamu İç Borçlanma (TL)12.399.569.878116,311,30%
Likit11.780.821.639161,610,70%
Hisse4.331.270.7121613,90%
Dengeli (Esnek & Karma)2.391.610.877161,72,20%
Endeks467.169.484244,30,40%
Uluslararası Karma & Esnek207.230.647309,80,20%

 

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