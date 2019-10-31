31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet her 100 lira biriktirene 25 lira katkı yapıyor. Ancak bu parayı vatandaş alıp gitmiyor. Katkı vatandaşın hesabında bir fonda toplanıyor ve bu fon da Hazine tahvillerine yatırım yapıyor. Piyasanın bozulduğu dönemlerde Hazine tahvillerinin faizi yükseldiği yani değeri düştüğü için devlet katkısının tutarı da azaldığı için çokça eleştiri alan katkı hesabı yılbaşından bu yana BES yoluyla tasarruf yapan vatandaşların servetini adeta uçurdu. Devlet katkısı hesapları, yılbaşından bu yana başta büyük merkez bankalarının faiz indirim yarışı, merkez bankalarının altın rezervi biriktirmesi ve Çin-ABD ticaret savaşları olmak üzere çeşitli nedenlerle yükselerek uluslararası piyasalarda onsu 1.500 doların üstüne çıkan ve bu anlamda zirve yılını yaşayan altın ile başabaş getiri sağladı. Yılbaşından bu yana altın fonları yüzde 27.9 getiri sağlarken devlet katkısı fonu yüzde 26.5'lik bir performansa imza attı.
VATANDAŞIN CEBİNE 4 MİLYAR LİRA
Yılbaşında 11.6 milyar lira olan BES'teki toplam devlet katkısı tutarı ekim ayı sonunda 15.6 milyar liraya tırmandı. Yani tam 4 milyar lira arttı. Bu artışın bir bölümü devletin her ay vatandaşın birikimleri karşılığı verdiği teşvik olsa da büyük kısmı faizdeki düşüş sonrası Hazine tahvili değerlerindeki artıştan kaynaklandı. Ancak diğer fonlardaki artış ile karşılaştırma yaptığımız zaman durum değişmiyor. Çünkü örneğin altın fonlarına da her ay vatandaşın birikimi nedeniyle giriş yaşanıyor. Diğer yandan 2018 Ağustos ayındaki kur çalkantısından bu yana bazı BES yatırımcılarının nakit sıkışıklıklarını gidermek için BES'lerini bozdurmaları sonucu devlet katkısı miktarındaki azalmayı da gözönüne almamız gerekiyor. Yılbaşından bu yana altının yanı sıra döviz bazlı uluslararası karma esnek fonlardaki getiri de yüzde 28.7'lik getiri ile göz doldurdu.
BÜTÜN FONLAR KAZANDIRDI
Fonların yapısı gereği normalde birisi kazandırırken diğeri kaybettiriyor veya yerinde sayıyor. Çünkü çeşitli fonlar birbirinin tersine enstrümanlara yatırım yapıyor. Örneğin tahvil fonu ile hisse fonu birbiri ile doğru ancak altın ve dövize endeksi fonlar ile ters korelasyona sahip ürünler. Ancak 2019'da altın ve dövize endeksli fonlar uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş kaynaklı çok kazandırırken tahvil fonları ise faizdeki düşüş nedeniyle rekorlar kırdı. Kamu iç borçlanma fonlarının 10 aylık getirisi yüzde 22.5 oldu. Hisse fonları da bu dönemde yatırımcısına yüzde 20.3 kazandırdı. Getirisinin en az olması beklenen likit fonda bile kazanç yüzde 19.2'ye çıktı.
ENFLASYON YÜZDE 9.26 BES'İN KAZANCI YÜZDE 22.2
|YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİ
|10/28/2019
|Büyüklük
|Getiri (%)
|Emeklilik Fonları
|110.187.309.067
|22,2
|PAY
|Değişken
|25.998.671.184
|19,2
|23,6%
|Kamu Dış Borçlanma
|13.631.350.011
|17,5
|12,4%
|Kamu İç Borçlanma (TL)
|12.399.569.878
|22,5
|11,3%
|Katkı
|15.622.130.104
|26,5
|14,2%
|Likit
|11.780.821.639
|19,2
|10,7%
|Altın
|14.135.842.611
|27,9
|12,8%
|Standart
|8.410.813.694
|20,6
|7,6%
|Hisse
|4.331.270.712
|20,3
|3,9%
|Dengeli (Esnek & Karma)
|2.391.610.877
|22,2
|2,2%
|Öst
|789.521.677
|17,3
|0,7%
|Endeks
|467.169.484
|20,9
|0,4%
|Uluslararası Karma & Esnek
|207.230.647
|28,7
|0,2%
|Kaynak: Rasyonet
SON 1 YILDA EN ÇOK KATKI FONLARI KAZANDIRDI
|SON 1 YIL
|10/28/2019
|Büyüklük
|Getiri (%)
|Emeklilik Fonları
|110.187.309.067
|26,5
|PAY
|Değişken
|25.998.671.184
|22,5
|23,6%
|Kamu Dış Borçlanma
|13.631.350.011
|15,3
|12,4%
|Kamu İç Borçlanma (TL)
|12.399.569.878
|32,4
|11,3%
|Katkı
|15.622.130.104
|38,2
|14,2%
|Likit
|11.780.821.639
|24,1
|10,7%
|Altın
|14.135.842.611
|23,9
|12,8%
|Standart
|8.410.813.694
|27,6
|7,6%
|Hisse
|4.331.270.712
|21,5
|3,9%
|Dengeli (Esnek & Karma)
|2.391.610.877
|21,9
|2,2%
|Öst
|789.521.677
|22,5
|0,7%
|Endeks
|467.169.484
|22,1
|0,4%
|Uluslararası Karma & Esnek
|207.230.647
|22,8
|0,2%
SON 5 YILIN ŞAMPİYONU ALTIN
|10/28/2019
|Büyüklük
|Getiri (%)
|Emeklilik Fonları
|110.187.309.067
|83,3
|PAY
|Kamu Dış Borçlanma
|13.631.350.011
|159,6
|12,40%
|Kamu İç Borçlanma (TL)
|12.399.569.878
|54,8
|11,30%
|Katkı
|15.622.130.104
|59,5
|14,20%
|Likit
|11.780.821.639
|91,5
|10,70%
|Altın
|14.135.842.611
|192,9
|12,80%
|Standart
|8.410.813.694
|59,8
|7,60%
|Hisse
|4.331.270.712
|61
|3,90%
|Dengeli (Esnek & Karma)
|2.391.610.877
|86,2
|2,20%
|Endeks
|467.169.484
|73,8
|0,40%
|Uluslararası Karma & Esnek
|207.230.647
|168,3
|0,20%
|Kaynak: Rasyonet
HİSSE 10 YILDA YÜZDE 161 GETİRİ SAĞLADI
|10/28/2019
|Büyüklük
|Getiri (%)
|Emeklilik Fonları
|110.187.309.067
|162,4
|PAY
|Kamu Dış Borçlanma
|13.631.350.011
|367,4
|12,40%
|Kamu İç Borçlanma (TL)
|12.399.569.878
|116,3
|11,30%
|Likit
|11.780.821.639
|161,6
|10,70%
|Hisse
|4.331.270.712
|161
|3,90%
|Dengeli (Esnek & Karma)
|2.391.610.877
|161,7
|2,20%
|Endeks
|467.169.484
|244,3
|0,40%
|Uluslararası Karma & Esnek
|207.230.647
|309,8
|0,20%
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