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Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Sigortasız muayene ücretleri ne kadar?

Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, kaç TL 2022?

Sağlık problemi olanlar ya da doktor kontrolüne gitmesi gereken fakat SGK güvencesi olmayan vatandaşlar arama motorlarında güncel sigortasız hastene muayene ücretlerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

13.10.2022 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doktor randevusu almak isteyen ya da acil olarak sağlık durumuna yönelik bir kontrol gerçekleştirmesi gereken, SGK güvencesi olmayan vatandaşlar arama motorlarında hastanelerin SGK'sız ödeme planlarını araştırıyor. İşte güncel sigortasız muayene ücretleri!

  • DEVLET HASTANESİ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2022?

    SGK'lı olmayan fakat hastaneye giden vatandaşlar devlet hastanelerinde 50 ila 90 TL arasında muayene ücreti ödemektedir. Ek tahlil ve tetkik istenmesi durumunda bu ücretlerde bir artış görülebilmektedir.

  • Özel hastanelerin muayene ücretleri 300 ile 900 TL arasında, üniversite hastanelerinin muayene ücretleri ise 270 ile 450 TL arasında değişmektedir. 

    **BU ÜCRETLER HASTANELERİN KENDİ PLANLAMASINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.""

  • DEVLET HASTANELERİ TAHLİL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Devlet hastanelerindeki tahlil ücretleri 50 ile 250 TL arasında değişiklik göstermektedir.

  • EMAR (MR) ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

    Emar ücretleri yaşadığınız bölgelere ve emar işlemini gerçekleştirecek klinik ya da hastaneye göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu ücret 250 TL ve 2 bin 500 TL arasında değişmektedir. 

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