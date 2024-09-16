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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi yeni formatıyla başlıyor - Futbol Haberleri

        Devler Ligi yeni formatıyla başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:19
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        Devler Ligi yeni formatıyla başlıyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın, 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Devler Ligi'nin ilk haftası yarın 6 karşılaşmayla başlayacak ve 19 Eylül Perşembe günü yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak.

        İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

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        EN FAZLA TAKIM ALMANYA VE İTALYA'DAN

        Devler Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 5'er takımla Almanya ve İtalya sağladı. Bu iki ülkeyi 4'er ekiple İngiltere, İspanya ve Fransa takip etti. Hollanda, Portekiz ve Avusturya 2'şer takımla organizasyonda yer alırken, Belçika, İskoçya, Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Çekya ve İsviçre'den de 1'er temsilci mücadele etmeye hak kazandı.

        Türkiye'den ise Galatasaray, play-off aşamasında İsviçre ekibi Young Boys'a, Fenerbahçe de 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenerek Devler Ligi bileti alamadı.

        SON ŞAMPİYON REAL MADRİD

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Eflatun-beyazlılar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Organizasyonda 18 defa final oynayan İspanyol ekibi, 15 kez kupa sevinci yaşayarak Devler Ligi'ni en çok kazanan takım olmayı da başardı.

        DEVLER LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ VE EN ÇOK MAÇA ÇIKANI: CRİSTİANO RONALDO

        Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu listesinde ilk sırada yer alıyor. Bugüne kadar Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla organizasyonda 183 müsabakada boy gösteren Ronaldo, 140 kez gol sevinci yaşadı. Portekizli oyuncu, 2007-2008 sezonunda Manchester United, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında da Real Madrid ile kupada zafer elde etti.

        FİNALE ALMANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline Almanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

        Yarın

        19.45 Young Boys - Aston Villa

        19.45 Juventus - PSV Eindhoven

        22.00 Milan - Liverpool

        22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

        22.00 Real Madrid - Stuttgart

        22.00 Sporting CP - Lille

        18 Eylül Çarşamba

        19.45 Sparta Prag - Salzburg

        19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

        22.00 Celtic - Slovan Bratislava

        22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

        22.00 Manchester City - Inter

        22.00 Paris Saint-Germain - Girona

        19 Eylül Perşembe

        19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

        19.45 Kızılyıldız - Benfica

        22.00 Monaco - Barcelona

        22.00 Atalanta - Arsenal

        22.00 Atletico Madrid - Leipzig

        22.00 Brest- Sturm Graz

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