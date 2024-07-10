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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde 1. ön eleme turu başladı! İşte sonuçlar... - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde 1. ön eleme turu başladı! İşte sonuçlar...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başladı. Devler Ligi'nde ilk olarak 6 karşılaşma oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:34
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        Devler Ligi'nde 1. ön eleme turu başladı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Lig'nin 1. eleme turunda 6 maç oynandı.

        Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:

        Panevezys-HJK Helsinki: 3-0

        Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1

        The New Saints-Decic Tuzi: 3-0

        UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2

        Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0

        Virtus-Steaua Bükreş: 1-7

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