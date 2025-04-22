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        Haberler Gündem DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Yasadışı ya da yasal fark etmez bahisi durdurun

        DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Yasadışı ya da yasal fark etmez bahisi durdurun

        Sanal bahis sitelerinin yasaklanması çağrısında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerin borç içinde olduğunu, bu yüzden ailelerin dağıldığını ve insanların borç batağında olduğunu vurgulayarak "Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 20:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:42
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        Babacan: Yasadışı ya da yasal fark etmez bahisi durdurun
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sanal bahis sitelerinin hemen kapatılması çağrısında bulundu. Babacan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Bir kez daha uyarıyorum: Çark dönmeye devam ederse, bedeli ağır olacak.

        Yasa dışı bahis siteleri göz göre göre büyüdü. İktidarı uyardık, dinlemediler. Bugün her cepte bir kumar makinesi var: Bazısı yasal, bazısı yasa dışı.

        Fark ne? Hiç.

        Aşağıda paylaştığım mesajları okudum, kahroldum.

        Gençler borç içinde, aileler dağılıyor, insanlar kumar batağında. İktidar ise hâlâ izliyor, hâlâ susuyor.

        Bu suskunluk, bu vurdumduymazlık kabul edilemez.

        Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #ali babacan
        #babacan sanal bahis
        #haberler
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