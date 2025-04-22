DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Yasadışı ya da yasal fark etmez bahisi durdurun

Bir kez daha uyarıyorum: Çark dönmeye devam ederse, bedeli ağır olacak.



Yasa dışı bahis siteleri göz göre göre büyüdü. İktidarı uyardık, dinlemediler. Bugün her cepte bir kumar makinesi var: Bazısı yasal, bazısı yasa dışı.



Fark ne? Hiç.



Aşağıda paylaştığım mesajları okudum,… pic.twitter.com/2yjBIpe9aY