Deva kelimesinin TDK anlamı nedir? Deva ne demek? soruları Ali Babacan'ın yeni kurulacak partisine verdiği Demokrasi ve Atılım Partisi ile birlikte gündeme geldi. Partinin ismi kısaca DEVA olarak anılacak. Deva ile ilgili detaylar haberimizde...

DEVA NE DEMEK?

TDK'ya göre, Arapça'dan dilimize giren ve isim olarak kullanılan 'deva' kelimesinin anlamı 'ilaç, çare' olarak yer alıyor.

TDK, deva kelimesine Falih Rıfkı Atay'ın şu cümlesi ile örnek veriyor:

"Deva bulmaz bir can kaygısına düşer." - Falih Rıfkı Atay