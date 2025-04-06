Süper Lig'in 30. haftası, sezonun kaderini belirleyebilecek dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk ederken, sadece üç puan değil, şampiyonluk umutlarını da yeniden canlandırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşma hakkında güncel bilgiler...