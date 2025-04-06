Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertliler, sezonu kupasız kapatmamak adına artık tüm enerjisini lige odaklamış durumda. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesinde derbinin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yayın bilgisi...
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Süper Lig'in 30. haftası, sezonun kaderini belirleyebilecek dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk ederken, sadece üç puan değil, şampiyonluk umutlarını da yeniden canlandırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşma hakkında güncel bilgiler...
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FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 6 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
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FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI KANALDA?
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
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TRABZON’DA 3 EKSiK
Fenerbahçe'de Türkiye Kupası’ndaki olaylı Galatasaray derbisinde gördükleri kırmızı kartlar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fred ve Mert Hakan, 4 maçtan az ceza aldıkları için bugün ligde forma giyebilecek. 3 maç ceza verilen teknik direktör Jose Mourinho da takımının başında sahaya çıkacak. Trabzonspor’da ise sakatlıkları bulunan Cham, Batagov ve Hüseyin oynayamayacaklar.
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MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Fred, Szymanski, Kostic, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Okay, Savic, Mustafa, Lundstram, Mendy, Ozan, Visca, Zubkov, Banza
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