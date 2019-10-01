Destroyer ne demek? Destroyer sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

DESTROYER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, destroyer şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "desturoyer, deztroyer" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "destroyer"dir.

DESTROYER NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "muhrip" olan destroyer, Fransızca kökenlidir.

Torpido, top ve denizaltılara karşı silahlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi "destroyer" denir.