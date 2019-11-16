Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde, Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Design Week Turkey 2019 etkinliği kapsamında Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de sahiplerini buldu. Yerli ve yabancı tasarımcılardan oluşan seçici kurul, başvuru yapan 286 tasarımı değerlendirdi. 13 kategoride, 8’i üstün, 36’sı iyi ve 18’i kavramsal ödül olmak üzere toplam 62 ödül dağıtıldı.

“Tasarımı bir kültür haline getirmek için, çalışıyoruz”

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, katma değerli üretim için tasarımın önemine dikkat çekerek, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefine ulaşmak için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri nasıl yaratacağımızı doğru şekilde tespit etmeliyiz. Katma değerli ürün yaratmak için marka ve tasarım olmazsa olmazlardan biri. Bu topraklardan daha fazla tasarımcı çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tasarım yarışmamızla, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını destekliyoruz. Gelecek yıl tasarım haftasını, tasarım ekosisteminin tüm paydaşları ile bir araya getirerek, İstanbul'un kıymetli bir küresel tasarım markası haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

TİM olarak İhracatçı Birlikleri ile Ticaret Bakanlığı’nın destek ve koordinasyonunda tasarım ve inovasyonda gelenekselleşen işlere imza attıklarına dikkat çeken Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Tasarım hayatın her alanında var olan bir kavram. Biz, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bu bilincin yerleşmesi için, tasarımı bir kültür haline getirmek için, aralıksız çalışıyoruz. 27 yılda, değerli ihracatçı birliklerimizle birlikte 250’nin üzerinde tasarım yarışması düzenledik. Tasarım yarışmaları, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını destekliyor. Yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcılarımız da, uluslararası arenada bizleri başarıyla temsil ediyor. Tasarım yarışmalarının yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız firmalarımıza kapsamlı bir tasarım desteği sağlıyor. Bu destekler sayesinde firmalarımız, tasarım projelerine ağırlık verirken, daha nitelikli personel istihdam ederek üretimde katma değer yaratarak, ihracata önemli ve sürdürülebilir bir katkı sağlıyor. Bugün, 24 ilde faaliyet gösteren, 7.329 kişinin istihdam edildiği, toplam 352 tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler, meyvelerini vermeye başladı. Tamamlanan ve devam eden 5.032 projeden, bugüne kadar alınan patent sayısı 371’e ulaşmış durumda.”

“Bu topraklardan nice küresel tasarımcılar çıkacak”

İsmail Gülle, “Tasarım denildiğinde dünyada göğsümüz kabarıyor. World Design Rankings’in yapmış olduğu dünya sıralamasında, otomotiv, mimari, tarım, medikal ve tekstil tasarımı gibi 100’e yakın farklı sektörde tasarımı kapsayan çalışmada, dünyanın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler arasında yedinci sıradayız. Onlarca ülkeden, yüzlerce tasarımcının katıldığı yarışmalarda tasarımcılarımız, başarıları ve aldıkları ödüllerle, ülkemizi Almanya, Hollanda, Kore gibi tasarım devlerinin önüne taşıyorlar. İnanıyorum ki, ilk seramiğin M.Ö 6 bin yılında üretildiği, halı, kumaş, mücevher gibi en iyi tasarım ürünlerinin yüzlerce yıldır yapılageldiği bu topraklardan daha nice küresel tasarımcılar, nice büyük ustalar çıkacak. Bizler, siz tasarımcıların ufkunu açabilecek imkanları seferber etmek ve sizi sonuna kadar desteklemek için hazırız” diye konuştu.



Üstün tasarım ödülleri sahiplerini buldu

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2019’da Üstün Tasarım Ödüllerini, Arçelik’in Yeni Telve tasarımıyla Aslı Ökmen, Beko’nun Powerclean tasarımıyla Tamer Yüksek, Studio Kali’nin Sama Mobilya Serisi tasarımıyla Fulden Topaloğlu, İkizler Aydınlatma’nın Rest tasarımıyla Ece Yalım-Oğuz Yalım, Kütahya Porselen’in Çok Renkli Yemek Seti tasarımıyla Fatih Özger-Şenol Duman, Kütahya Porselen’in Ayla Porselen Yemek Takımı tasarımıyla Kunter Şekercioğlu-Özüm Özkan-Sude Edebali, Bürotime’ın Era Home Çalışma masası tasarımıyla Utkan Kızıltuğ, Orfis’in Ofis Bekleme Koltuğu tasarımıyla Seda Palanduz kazandı. Ödül kazanan marka ve tasarımcılar ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldılar.