"YAZIN BİRDEN OLABİLİR"

Muhabirlerin, "Evleneceğiniz yönünde haberler çıktı. Siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise Derya Uluğ, "Şu an öyle bir planımız yok ama bu işler kısmet, belli olmaz. Yazın birden öyle bir şey olabilir." şeklinde yanıtladı.