Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Derya Uluğ: Yazın birden olabilir!

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile evleneceği yönündeki haberlerle alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, "Şu an öyle bir planımız yok ama bu işler kısmet, belli olmaz. Yazın birden öyle bir şey olabilir" dedi

12.02.2022 - 16:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derya Uluğ, önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Gecede "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünü alan Uluğ, muhabirlerle sohbet etti.

    Ünlü şarkıcı, "Üniversite ödülleri benim için başka bir anlam taşıyor. Bu yüzden dolu dolu, güzel bir ödül almaya geldim. Heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

  • "KENDİMİ FRENLİYORUM"

    Gazetecilerin, "Takılarınız dikkatimizi çekti. Takıları sever misiniz?" sorusuna Derya Uluğ, "Üniversite öğrencilerinin karşısına şık bir şekilde çıkmak istedim. Çok seviyorum. Kolye takıntım var. 100'ün üzerinde kolyem vardır. Yenilerini almamak için kendimi frenliyorum." cevabını verdi.

  • "YENİ ŞARKI ÇIKARMAMI ENGELLEDİ"

    Basın mensuplarının, "Kanunlar Gibi' hala listelerde üst sıralarda yer alıyor. Nasıl tepkiler alıyorsunuz ve neler söylemek istersiniz?" sorularına yanıt veren Uluğ, "Benim yeni şarkı çıkarmamı engelledi. Uzun soluklu oldu. Şarkı ile ilgili hala güzel tepkiler alıyoruz ama artık yenilerini çıkarmaya başlayacağız." dedi.

  • "YAZIN BİRDEN OLABİLİR"

    Muhabirlerin, "Evleneceğiniz yönünde haberler çıktı. Siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise Derya Uluğ, "Şu an öyle bir planımız yok ama bu işler kısmet, belli olmaz. Yazın birden öyle bir şey olabilir." şeklinde yanıtladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.