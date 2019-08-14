“Karım var ama ondan daha güzelsiniz. Size asılmama izin veriyor” ifadelerinin bulunduğu taciz mesajına Uluğ, “Bu nasıl bir sapkınlık? Bu nasıl bir zihniyet? Çok ağır şeyler yazmayı hak eden bir mesaj! Ahlakınızı, insanlığınızı, sadakatinizi, kalbinizi doğru yola davet ediyorum.” diyerek tepki gösterdi.