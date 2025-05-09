Derya Uluğ'dan aşk pozları

Şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini açıklamıştı. Başlatılan hukuki işlemler sonrası ünlü çifti rahatsız eden şahıs tutuklanmıştı.

REKLAM advertisement1 Yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşan ve kendisini taciz eden şahsın tutuklanmasının ardından rahat bir nefes alan Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile bir arkadaşlarının düğüne katıldı.

Ünlü çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaştı. Tacizcisi tutuklandı Haberi Görüntüle