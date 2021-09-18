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Derya Şensoy: 5 günlük arayla Pera yüzümüzü güldürdü - Magazin haberleri

Derya Şensoy: 5 günlük arayla Pera yüzümüzü güldürdü

Geçtiğimiz ay babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Derya Şensoy, dün akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Hem kaybettiği babası hem de yeni doğan yeğeni Pera hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Bu konuda ne diyeceğimi, nasıl kelimeler seçeceğimi pek bilmiyorum. Çok zor bir süreç, bir de çok sevindiğimiz bir haber bebeğimiz oldu" dedi

18.09.2021 - 11:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 17 gün önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Derya Şensoy, geçtiğimiz akşam ikamet ettiği Cihangir'de görüntülendi.

    Kendisine başsağlığı dileyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şensoy, kendisi gibi oyuncu ablası Ferhan Müjgan Şensoy'un bebeğinin dünyaya gelmesiyle acılarının bir nebze hafiflediğini söyledi.

  • "DÜNYA GÜZELİ BİR BEBEĞİMİZ OLDU"

    Ne diyeceğini bilemediğini söyleyen Derya Şensoy, "Çok zor bir süreç öncelikle bu konuda nasıl kelimeler seçeceğimi pek bilmiyorum, bir de çok sevindiğimiz bir haber bebeğimiz oldu. Ablam bebeğine kavuştu, beş gün arayla oldu. Bunlar bizim için hayata yeniden tutunmak için güzel bir sebep, sevindirici bir şey." ifadelerini kullandı.

    Şensoy, sözlerini "Bebek sağlıklı, ablam sağlıklı en önemlisi de bu. Biz acımızı bebeğe yansıtmayacak bir metanetle yaşamaya çalışıyoruz. Dünyaya gelmiş dünya güzeli bir bebeğimiz var." diye sürdürdü.

    Müzisyen Cem Öget ile 2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, babasının vefatından beş gün sonra kızı Pera'yı kucağına almıştı.

  • "DUYGULARIMIZ BİRBİRİNE KARIŞMIŞ DURUMDA"

    Derya Şensoy, yaşadığı acı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

    Allah kimseye yaşatmasın çok zormuş. İnsan kendi başına gelince anlıyormuş. Ailecek güçlü durmaya, kalmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa Pera yüzümüzü güldürdü. Zor bir süreç yaşıyoruz, duygularımız birbirine karışmış durumda, Allahtan sabır diliyoruz.

  • "İŞTE GÖKYÜZÜNDEYİZ"

    Şensoy, birkaç gün önce de sosyal medya hesabından babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, gönderisine 'Ferhangi Şeyler' oyunundan bir repliği not düşmüştü: Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz...

  • 70 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

    Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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