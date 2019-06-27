27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'de oturan Nuriye-Tekin Soyiç çiftinin 5 çocuğundan Derya Soyiç (29),omuriliğin tam kapanmaması olan 'meningomyelocele' hastalığıyla dünyaya geldi. İlk ameliyatını 5 yaşındayken olan Derya Soyiç, 12 yaşına geldiğinde sağ ayağında nöropatik ülser denilen yara açıldı.
ÖNCE SAĞ AYAĞI KESİLDİ
DHA'daki habere göre yaklaşık 7 yıl tedavi görmesine rağmen bir aşama kaydedilmemesi üzerine yara enfeksiyonun başka bir organa sıçradığında ölümle sonuçlanma ya da cilt kanser gibi hastalıklara sebep olmaması için sağ ayağı kesildi. Derya Soyiç, 22 yaşında sol ayağında açılan yaranın çok hızlı ilerlemesi sonucu 25 yaşında bu kez de sol bacağını diz altından kestirerek ampute ameliyatı oldu.
DANS OKULUNA YAZILDI
Üç yıl içerisinde sağ ayak ve sol bacağını kaybeden Derya Soyiç, doktorunun tavsiyesi üzerine dans etmeye başlamak için ayak ve bacak protezleri kullanmaya başladı. Tango Eskişehir Dans Okulu´na yazılan ve eğitmen partneri Koray Orbay ile tango ve vals yapan Soyiç, 2.5 yılda dans azmiyle çevresine de örnek oldu.
20 YILDA 33 AMELİYAT GEÇİRDİ
Derya Soyiç, yaklaşık 20 yıl süren tedavi ve hastalıkla mücadele sırasında 33 kez ameliyat olduğunu söyledi. Kendi durumundaki insanlara örnek olmak için sosyal medyadan hikâyesini ve danslarını da paylaştığını anlatan Soyiç, "Çünkü her nefes yeni bir hikâye ve herkesin bir mücadelesi var. Ben buna inanıyorum. Hikâyelerimi ben de paylaşıyorum, buradaki asıl neden `sende yapabilirsin´ ve `bir arada yaşamak mümkün´ fikri. Tedavi ve hastanede kaybettiğim zamanı şimdi yaşıyorum. Gençliğimden ve çocukluğumdan çok zaman kaybettim. İnsanlar bana bakıyor diye asla şort giymekten vazgeçmedim. Şu anda 29 yaşındayım ve ömrümden 20 yıl zaten hasta hayatında büyük bir mücadele ile gitti. Ben şimdi o zamanı telafi etmeye çalışıyorum" dedi.
PROTEZ AYAK VE BACAKLA DANSA BAŞLADI
Dans ve müziğe insanlara yaşam enerjisi verdiği için ve doktorunun Amerikalı bir modeli örnek göstermesi üzerine başladığını ifade eden Derya Soyiç, "Doktorum bana iki ayağı ampute Amerikalı snow board ve dansçı olan bir model gösterdi. Bana inandığını ve benim de yapabileceğimi söyledi. O gün kafamda oluşan tek şey dans etmekti. Dans ve müzik insana yaşam enerjisi verir. Çok güzel bir hayatım var, iki ayağımın olmaması nedeniyle bunu felaket olarak görenlerde oldu. Herkes gibi bir yaşantım var, işe gidiyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum. Bunları yaparken sadece iki kat efor sarf ediyorum. Asla dramatikleştirmedim, kimsenin yapmasına da izin vermedim. `Neden ben?´ diye hiç sormadım. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Bunlar bizim için çok değerli" diye konuştu.
"KELEBEK ETKİSİ YARATMAK İSTEDİM"
Dans etmeye başladığından beri kendisini daha özgür hissettiğini belirten ampute dansçı Derya Soyiç, "İnsanlar hiçbir işe yaramadığına inanıyorlar. Dans etmeye başladığımdan beri yaşadıklarımı karşımdakilere yansıtabildim. Dansla özgürleştiğimi düşünüyorum, insanlar üzerinden çok sağlam etkiler yarattığımı düşünüyorum. Hep şunu söylerdim, bir gün iki ayağım üzerinde dans edeceğim ve insanlar üzerinde kelebek etkisi yaratacağım. Şu anda bunu başardığımı görüyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"2,5 YILDA BÜYÜK MESAFE KATETTİ"
Tango Eskişehir Dans Okulu eğitmeni ve Derya Soyiç´in dans partneri Koray Orbay, protezin engel değil, farklılık olduğunu söyledi. Yaklaşık 2.5 yılda Derya´nın kendisi dışında başka partnerlerle de dans edecek seviyeye geldiğini anlatan Koray Orbay, "2,5 yıl önce Derya ile çalışmalara başladık. Kısa zamanda çok aşama kaydetti, çok rahatlıkla dans eder duruma geldi. Kendi adıma keyif alarak dans ediyoruz. Derya'nın sadece benimle değil, herkesle dans edebilecek seviyeye özgüven anlamında geleceğini düşünüyorum. Protez ona engel olmadı, herkes kendine özgü dans eder. Bacağında protez olması engel değil, sadece farklılık. Ortak amacımız dans etmek ve herkes kendine göre tarz oluşturarak dans ediyor. Tekerlekli sandalye ile bile de dans eden kişiler var. Derya´yı gördükten sonra tekerli sandalyeli bir kadın dans etmek istediğini söyleyerek geldi. Dansın içinde müzik ve yer var. Bunları çözdükten sonra protez ya da tekerlekli sandalye olmuş fark etmez. Çünkü her şey kafa da bitiyor" dedi.
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