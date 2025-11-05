Derya Bedavacı: 2.5 ayda 7 kilo verdim
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Derya Bedavacı, 2.5 ayda, 7 kilo verdiğini söyledi
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı, samimi açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi.
Derya Bedavacı; "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" ifadelerini kullandı.