Eski eşine böyle veda etti

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Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESKİ EŞİNE VEDA ETTİ: GÜLE GÜLE USTAM...

Derya Baykal da iki gün önce son yolculuğuna uğurlanan eski eşini andı. 1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan, 2004 yılında ise anlaşmalı bir şekilde boşanan Baykal, birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü yayınladı. Oyuncu ve sunucu, Instagram'dan yayınladığı gönderisine, "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy... Ah, güle güle ustam..." sözlerini not düştü. Takipçileri başsağlığı mesajları ile Baykal'a destek oldu.

"TÜRK HALKINA IŞIK OLDUN"

Derya Baykal, eski eşi için Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatorsu'na düzenlenen tören esnasında duygusal anlar yaşamıştı. Baykal, "Seyircine, dahası rol arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına, bütün bunlarla ışık oldun ustam. Sana her şey için ama her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez, varsayalım ölmedi..." ifadelerini kullanmıştı.

KAVUĞU DEVRETMİŞTİ

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

TORUNUNU GÖREMEDİ

Derya ve Müjgan adında iki kız babası olan sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. Müjgan Ferhan Şensoy, kız bebeğine 9 aylık hamile. Ancak usta sanatçı, doğmasına sayılı günler kala torunu 'Pera'yı göremeden vefat etti.

"İÇİMDE UKDE KALDI" DEMİŞTİ

Şensoy, verdiği bir röportajda, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı." ifadelerini kullanmıştı. Ferhan Şensoy, oyuncusu ve senaristi olduğu 'Şahları da Vururlar' oyununu ilk olarak 1979 yılında sahneye koydu. Oyunda İran'ın yakın döneminden tarihsel kesitler ele alınıyor.

"ÇOK PARDON'U ÇEKMEK İSTİYORDU"

Ferhan Şensoy, 'Pardon'un devamı niteliğindeki 'Çok Pardon'un çekilmesi için fırsat kolluyordu. Şensoy, zaman zaman "Zeki Alasya yok, Bülent Kayabaş yok, Erol Günaydın yok, Rasim Öztekin yok. Bu iş nasıl olacak?" dese de senaryosu hazır olan filmin çekilmesi yönünde oldukça arzuluydu. Ne yazık ki 'Şahları da Vururlar' gibi 'Çok Pardon' hayalini de gerçekleştiremedi.

FERHAN ŞENSOY HAKKINDA

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi.

Tek kişilik oyunu "Ferhangi Şeyler", 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncular Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

EN İYİ YABANCI YAZAR ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre eğitim gören Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de "Ce Fou De Gogol" adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de "Theatre De Quatre - Sous"da da, yönetmenliğini yaptığı, "Harem Qui Rit" isimli müzikalde oynadı. Şensoy, aynı yıl Türkiye'ye döndü.

Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı.

Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı "Dedikodu Şov" isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı "Kukla" ve "Kuklacı Kabare" gösterilerinde rol aldı.

1978’de, ilk kitabı "Kazancı Yokuşu"nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

1991 yılında TRT'de yayınlanan ve senaryosunu kaleme aldığı "Varsayalım İsmail" dizisinde yönetmen koltuğuna oturan sanatçı, ayrıca ana karakteri de canlandırmıştı. O dönem dizide Şensoy'a, Zuhal Olcay, Rasim Öztekin, Derya Baykal, Bülent Kayabaş, Nurseli İdiz, Demet Akbağ gibi usta isimler de eşlik etmişti.

Rasim Öztekin ile birlikte rol aldığı "Pardon" filmi ise hafızalara kazındı.

Ortaoyuncular ile sahneledikleri oyunlar yakın zamanda YouTube kanalında yayınlanmaya başlamıştı.