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Ferhan Şensoy, 'Pera'yı göremedi! Yürek yakan detay - Magazin haberleri

Ferhan Şensoy, 'Pera'yı göremedi

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, dün yaşamını yitirdi. Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan sanatçı, dede olmanın heyecanını yaşıyordu ancak torununu göremeden hayata veda etti

01.09.2021 - 10:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinema ve dizi oyuncusu Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 70 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı, yarın 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.

  • TORUNUNU GÖREMEDİ

    Derya ve Müjgan adında iki kız babası olan sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. Müjgan Ferhan Şensoy, kız bebeğine 9 aylık hamile. Ancak usta sanatçı, doğmasına sayılı günler kala torunu 'Pera'yı göremeden vefat etti.

  • "PERA, KESİŞEN HAYATLARIN SAHİBİYDİ"

    Müjgan Ferhan Şensoy, "Bundan 5-6 yıl Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir gün bir kızımız olursa adı “Pera” olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera. Aradan geçen yıllar içinde tatlı Pera kızlar çıktı karşımıza, çoğu zaman birbirimize çaktırmadan içimizden aynı şeyleri geçirdik sanırım. Bebeğimizin kız olduğunu öğrendiğimiz doktor kontrolünde birbirimize baktık, Cem kulağıma eğilip 'Pera geliyor' dedi" ifadelerini kullanarak, bebeğinin adını duyurmuştu.

  • Müjgan Ferhan Şensoy, müzisyen Cem Öğet ile 2018 yılında evlenmişti.

  • "BABAM UÇTU GÖKLERE"

    Usta sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy, vefat haberinin ardından, "Babam uçtu göklere… " mesajını paylaşmıştı.

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