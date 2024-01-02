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        Haberler Magazin Derya Balta'nın 6 Şubat depremlerinin ardından destek olduğu Hilal operasyonlardan sonra ayağa kalktı  - Magazin haberleri

        Derya Balta'nın 6 Şubat depremlerinin ardından destek olduğu Hilal ayağa kalktı 

        Emekli milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından beton bloğun altında 90 saat yaşam mücadelesi verdikten sonra kurtulan Hilal'e kol kanat germişti. Geçirdiği operasyonların ardından Hilal, ayağa kalktı. Güzel haberi duygusal bir mesaj ile duyuran Derya Balta, "Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:01
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        • 1

          6 Şubat 2023'te Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizde büyük bir yıkıma yol açmış ve binlerce insanın hayatına mâl olmuştu.

          Depremlerin etkilendiği şehirler arasında yer alan Hatay’da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.

        • 2

          5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e emekli milli futbolcu Hakan Balta ile Derya Balta sahip çıkmıştı. Hilal'in tedavisiyle yakından ilgilenen Derya Balta, sosyal medya hesabından küçük kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

        • 3

          HİLAL'DEN GÜZEL HABER

          Geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal yeniden ayağa kalkmayı başardı. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Derya Balta, Hilal'in yürüdüğü anları da takipçileriyle paylaştı.

        • 4

          "ÇOK BÜYÜK SAVAŞLAR VERDİN "

          Ayrıca duygusal bir yazı kaleme alan Derya Balta, şu ifadeleri kullandı: Seninle ilk konuşmamda "Sen bizim kahramanımızsın" demiştim. Anlamamıştın... 324 gün (10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin. Senin için ne yazsam az... Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten. Sen geldin işte... Ansızın... Belki de ben hep seni bekledim... Ya da melek ailen gönderdi seni bana, kim bilir... Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım seni hep çok seveceğim...

        • 5

          İKİ ÇOCUKLARI VAR

          Öte yandan 2008'de evlenen Hakan Balta ile Derya Balta'nın Çağrı ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.

          Fotoğraflar: Instagram, İHA

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