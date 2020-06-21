Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derya Açıkgöz, önceki gün bir AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Açıkgöz, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı maske takarak tedbiri elden bırakmadı.

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte alışveriş yapan Derya Açıkgöz, muhabirlerin "Hadise hanım için mi geldiniz?” sorusuna cevap vermeden, koşar adımlarla aracına doğru ilerledi.