Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; magazin gündeminden düşmeyen popçu Hadise'nin küçük kardeşi Derya Açıkgöz, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Ablasına ait özel araç ile bir moda evine giren Açıkgöz, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince hemen dükkanın içine kaçtı.

Bir süre burada kalan Derya Açıkgöz, aile içindeki kavgaları ve geçtiğimiz günlerde koruması tarafından mahkemeye verilen büyük ablaları Hülya Açıkgöz hakkındaki soruları duymamazlıktan geldi.

Açıkgöz, "Aile mevzularını konuşmuyorum, teşekkür ederim" diyerek hızlıca oradan ayrıldı.