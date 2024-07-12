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        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu: Yolumuzdan saparsak uyarın | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu: Yolumuzdan saparsak uyarın

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye, kadrolarına, genel başkanına baktığınızda Süleyman Demirel'in samimiyetini göreceksiniz. Yolumuzdan saparsak da bizi uyaracaksınız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:34
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        Dervişoğlu: Yolumuzdan saparsak uyarın
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, il başkanlığında partililerle buluşmasının ardından dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi ve Çalca Tepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Anıt mezarda dua eden Dervişoğlu, Demirel'in kabrine karanfil koydu.

        Dervişoğlu, ardından imzaladığı anıt mezar defterine, "Cumhuriyetin milletle birleşen vizyonuyla hareket eden zatıaliniz, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözeten, Türk devlet geleneğini yaşatan ve Cumhuriyeti yücelten adımlarıyla hafızalarda kıymet biçilmez bir yere sahiptir." diye yazdı.

        Buradan Gelendost Belediyesine geçen Dervişoğlu, partisinden belediye başkanı seçilen Mustafa Özmen'i ziyaret etti.

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        Özmen'le bir süre sohbet eden Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gelendostluların kendisini sıcak karşıladığını söyledi.

        Dervişoğlu, belediyenin araç ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mücadeleyi vereceğini dile getirerek, "Buranın sorunlarının çözülmesi, Türkiye'nin sorunlarının çözümsüz olmadığını gösterecektir." dedi.

        "HER DAİM ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR ŞAHSİYET"

        Gelendost'ta bir sünnet düğününe katılan Dervişoğlu, buradan Yalvaç ilçesine geçti.

        Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ı ziyaret eden Dervişoğlu, buradaki konuşmasında, Isparta'ya gelmişken Türk siyasetine önemli katkıları olan insanları anmadan geçemeyeceklerini aktardı.

        Bu şahsiyetlerin başında dokuzuncu Cumhurbaşkanı, baba namıyla maruf Süleyman Demirel'in geldiğini belirten Dervişoğlu, "Cennet mekan Demirel'i, ülkemize hizmetleri, yetişmemize katkıları münasebetiyle şükranla ve minnetle yad ediyorum. Altı kere gitmeyi vatandaşın iradesine bağlayan yedi kere gelmeyi de demokrasinin erdemleriyle buluşturan önemli bir şahsiyet, her daim örnek alınması gereken bir şahsiyet, o sizin bir büyüğünüzdü, biz de onların yetiştirdiği evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

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        Dervişoğlu, siyasi yolculuklarına bu ülkeye hizmet etmiş büyük şahsiyetlerin ayak izlerine basarak devam edeceklerine işaret ederek, "İYİ Parti'ye, kadrolarına, genel başkanına baktığınızda Süleyman Demirel'in samimiyetini göreceksiniz. Yolumuzdan saparsak da bizi uyaracaksınız." diye konuştu.

        Dervişoğlu, partisinin programı kapsamında Afyonkarahisar'a hareket etti

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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