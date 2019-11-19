Derviş Zaim'den 'Master Class'

19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen "9. Malatya Uluslararası Film Festivali", film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.
Festivalin "Master Class" programında dün yönetmen Derviş Zaim, sinemasever ve genç yönetmenlerle bir araya geldi, film çekerken dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi.
"Film sizi, siz filmi yoğuracaksınız" diyen Derviş Zaim, şöyle devam etti:
"Bu karşılıklı alışverişlerden aslında değerli, faydalı, duyarlı bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü siz bir filmi yaparken aslında filmde sizi yapıyordur. Bu karşılıklı alışverişe kendinizi açık tutarsanız, sürüklerken sürüklenmeyi de başarırsanız film yapmak bir keyif haline dönüşebiliyor. Bunu yapmaya çalışmak çok değerli ve kıymetli. Bu nasıl olur, kendinizi dünyaya açarak, farkındalıkla, anı yaşamakla olur."
Zaim, her kritik sahnelere alternatif çektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Artık bunu daha fazla yapıyorum. 'Sen dur burada bak' bir öyle çekiyorum, 'Sen burada durmadan yürü', 'Kızı zorla elinden tut dışarıya götür', 'Kızı hiç zorlamadan dışarıya götür', 'Adamı öldür ama bir baba şefkatiyle öldür' diyorum. Bunların çoğu çöp olabilir ama bazen öyle kıymetli şeyler çıkar ki bunlardan ancak bunları her filmde yaparsanız yapımcı sizi öldürür. Ne için öldürür? Sen her sahneyi iki, üç alternatifli çekersen maliyet artar. Dolayısıyla bunu yapabilecek koşulları bulmanız gerekiyor. Bunu illa yapacaksanız bir şeylerden tasarruf etmeniz gerekiyor. Daha önce çektiğiniz üç yakın planı almadan alternatif planlar almaya başlayacaksınız. Film yapmak hayatın her defasında olduğu gibi aslında ödün verme sanatıdır. Estetik, yapım her anlamda senaryo bağlamında sürekli ödün verirsiniz, ödün verirken de aslında bazen bir şeyde kazanırsınız. Daha fazla bir şeyde kazanırsınız. Bütün bunları görebilmek, tasarlayabilmek işidir yapımcılık ve de yönetmenlik. Yapımcılık ve yönetmenliği beraber kullanıyorum çünkü çoğu zaman yapımcılığımı da kendim yapıyorum. Tasarımımı da kendim yapıyorum. Dolayısıyla hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi. İyi ki de getirdi başka türlü de o filmler olmazdı."
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