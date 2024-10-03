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        Haberler Gündem Güncel Derste fenalaşan üniversite öğrencisinden acı haber | Son dakika haberleri

        Derste fenalaşan üniversite öğrencisinden acı haber

        Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, dersten çıktığı sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki öğrencinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı, cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:42
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        Derste fenalaşan üniversiteliden acı haber
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        Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Elif Nur Aydın, dersten çıktığı sırada fenalaşarak binanın önünde aniden yere düştü.

        Öğrencinin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KESİN ÖLÜM NEDEN OTOPSİDE BELLİ OLACAK

        Aydın'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı, cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

        ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

        Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hukuk Fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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        #Eskişehir
        #ölüm
        #üniversite
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