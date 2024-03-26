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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derrick Köhn: Galatasaray'da oynamak hayalimdi - Galatasaray Haberleri

        Derrick Köhn: Galatasaray'da oynamak hayalimdi

        Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:46
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        "Galatasaray'da oynamak hayalimdi"
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        Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapıyor. Galatasaray'ın bugün yapacağı akşam antrenmanı öncesi devre arasında Almanya'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        "HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

        Galatasaray'a gelmeden önce 2-3 takımdan teklif gelmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini dile getiren Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi Galatasaray’da oynamak. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.

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        "GELECEKTE NE OLACAĞINA O ZAMAN BAKACAĞIZ"

        Takımdan ayrılarak Bayern Münich'e giden Sacha Boey gibi yeniden Bayern Münich'e transfer olmak gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna Köhn, “Şu an sadece Galatasaray’a odaklanıyorum. Bayern Münich'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şu an sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız" diye konuştu.

        "HOCAMIZLA BERABER YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Teknik direktör Okan Buruk hakkında gelen soruya Köhn, "Okan hoca sahada fark oluşturuyor. Sorularımı ona iletiyorum, saha içi ya da dışı olsun ona soru sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Takım olmuş durumdayız. Hocamızla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

        "ALMANCA KONUŞTUĞU İÇİN KEREM DEMİRBAY İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

        Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığını belirten Alman oyuncu, "Taraftar bana çok sevgi ile yaklaşıyor. Ben de onları çok seviyorum. Her açıdan en iyisini yapmaya odaklıyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugünlerde iyi günler geçirdiğim doğru. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kibar takım arkadaşlarım var ve beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum, çok iyi bir arkadaşımdır. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk verici. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim. Sanırım en son Rize maçında yapmıştım" dedi.

        Takımdaki her ismi çok sevdiğini dile getiren Köhn, Mertens ve Zaha gibi farklı isimlerin olduğunu söyledi. Galatasaray'ı Drogba ve Sneijder zamanından beri takip ettiğini de sözlerine ekleyen köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap performans sergileyeceğini kaydetti.

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