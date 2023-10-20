Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ndan 100. Yıl dalışı

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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı sebebiyle yurt genelinde ve yurtdışında bir takım etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ndan da önemli bir adım geldi.

Topluluk 21 Ekim Cumartesi günü ülkemizi çevreleyen Mavi Vatan’ın 100’den fazla noktasında, ayrıca Azerbaycan, Makedonya ve K.K.T.C.’de dalış yapacak.

Etkinlikte hazırlanan pankart ve Türk Bayrağı ile dalış yapılacak. Derinliklerinden yüzeye, “YAŞASIN CUMHURİYET” mesajı verilecek.