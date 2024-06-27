Derin suların gizemi: Daha önce var olduğunu bilmediğiniz 12 deniz canlısı!

4. VAMPİR KALAMAR

Garip bir şekilde bu deniz yaşamı türü, görünümüne rağmen ne bir kalamar ne de bir ahtapottur. Bilim insanları, vampir kalamarın 8 kolu ve 2 dokunaçı olmasına rağmen tamamen ayrı bir hayvan olduğunu belirledi. Adını, saklanması gerektiğinde tıpkı bir vampirin siyah pelerini gibi ters çevirerek kendini gizleyebildiği ağ örgüsünden alan bu canlılar okyanusun yaklaşık 900 metre dibindeki zifiri karanlık sularında yaşar. Ağları etli dikenlerle kaplı olan bu deniz canlısı yeterince heyecanlanırsa kol uçlarından mavi biyolüminesans mukus fırlatarak avlarını sersemletir, böylece karanlığa doğru yüzebilir.

Fotoğrafta Meksika Körfezi'ndeki bir dalışta bulunan vampir kalamarı görülüyor. Kaynak: AP