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        Haberler Yaşam Derin suların gizemi: Daha önce var olduğunu bilmediğiniz 12 deniz canlısı!

        Derin suların gizemi: Daha önce var olduğunu bilmediğiniz 12 deniz canlısı!

        Okyanuslar, keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizem ve varlıkla dolu devasa bir dünya. Şimdiye kadar yaklaşık 235 bin deniz canlısı keşfedilmiş olsa da, bilim insanları okyanusların derinliklerinde hâlâ milyonlarca bilinmeyen türün bulunduğunu tahmin ediyor. Peki, daha önce duymadığınız deniz canlılarını öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için vampir kalamardan noel ağacı solucanına kadar var olduğunu bilmediğiniz 12 deniz canlısı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:00
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        • 1

          Columbia Üniversitesi'nin Dünya Enstitüsü'ne göre bilim insanları, okyanusun derinliklerindeki yüksek basınç, karanlık ve erişim zorlukları yüzünden uzay hakkında okyanuslardan daha fazlasını biliyor. Yani okyanuslarda yaşayan canlıların hala yüzde 91'inin bilinmediği düşünülüyor. Haberimizde bilinen yaklaşık 235 bin tür arasında ilgi çeken 12 deniz canlısını sizin için derledik. İşte, varlığını duymadığınız deniz canlılarına dair detaylar...

        • 2

          1. DENİZ MELEĞİ

          Her ne kadar deniz melekleri olarak anılsalar da bu canlılar aslında yırtıcı deniz salyangozlarıdır. Yani bu deniz canlıları, derin Antarktika sularında uçarak beslendiği kabuklu pteropodları (başka bir salyangoz türü) avlıyor. Bununla birlikte, deniz meleklerinin suda ilerlemelerine yardımcı olan özel parapodiaları ve ayaklarının yan uzantıları vardır.

        • 3

          2. DENİZ KALEMİ

          Turuncu deniz kalemi, birçok polipten oluşan ve aslında bulunduğu yerdeki yumuşak çökeltilere çekilebilen bir hayvan kolonisidir. Yani, bir polip büyüyerek taban haline gelir ve diğer polipler bu ana polipten gelişerek koloni oluşturur. İsmini tüy kaleme benzemesinden alan bu canlılar, stimülasyon sayesinde yeşil bir ışıkla parlar.

        • 4

          3. YAPRAKLI DENİZ EJDERİ

          Avustralya'nın güneybatı kıyısında bulunan yapraklı deniz ejderi, yüzgeçlerini yalnızca suda ilerlemek için değil, aynı zamanda sürüklenen bir deniz yosunu parçasına benzemek için kamuflaj olarak da kullanıyor.

        • 5

          Yapraklı deniz ejderleri, vücutlarının geri kalanına oranla oldukça büyük kafalara sahip oldukları için avlarını emmek için ağızlarındaki basıncı yoğunlaştırabilirler. Denizatlarına benzer şekilde, erkekler de döllenmiş yumurtalarını yanlarında taşır. Ancak yapraklı deniz ejderi, özel bir kese olmadan yumurtalarını kuyruğunun altında taşır.

        • 6

          4. VAMPİR KALAMAR

          Garip bir şekilde bu deniz yaşamı türü, görünümüne rağmen ne bir kalamar ne de bir ahtapottur. Bilim insanları, vampir kalamarın 8 kolu ve 2 dokunaçı olmasına rağmen tamamen ayrı bir hayvan olduğunu belirledi. Adını, saklanması gerektiğinde tıpkı bir vampirin siyah pelerini gibi ters çevirerek kendini gizleyebildiği ağ örgüsünden alan bu canlılar okyanusun yaklaşık 900 metre dibindeki zifiri karanlık sularında yaşar. Ağları etli dikenlerle kaplı olan bu deniz canlısı yeterince heyecanlanırsa kol uçlarından mavi biyolüminesans mukus fırlatarak avlarını sersemletir, böylece karanlığa doğru yüzebilir.

          Fotoğrafta Meksika Körfezi'ndeki bir dalışta bulunan vampir kalamarı görülüyor. Kaynak: AP

        • 7

          5. NOEL AĞACI SOLUCANI

          Bilim insanları bu canlıyı Büyük Set Resifi'ndeki Kertenkele Adası'nda buldular. İsimlerini tepelerinden çıkan ağaca benzer uzantılardan alan bu solucanların spiral dallara benzeyen kısmı aslında solucanın ağzıdır. Yani, buradan nefes alır ve avını da bu kısımla yakalar.

        • 8

          Tüylü kısımları ise yiyecekleri sindirim aparatına doğru iten dokunaçlarıdır. Bu deniz solucanının kendisi ise bir tüp içinde yaşar ancak Noel ağacı solucanı kendisini tehdit altında hissederse geri çekilebilir. Karayipler'den Endonezya'ya kadar uzanan sıcak tropik sularda bulunabilirler.

        • 9

          6. PEMBE TRANSPARAN FANTEZİ

          Batı Pasifik'te Celebes Denizi'nin yaklaşık 4 bin metre derinliğinde bulunan bir deniz hıyarı olan pembe transparan fantezi, 2007'de keşfedildi. Bu deniz canlısı, diğer yırtıcıları savuşturmak için biyolüminesans kullanıyor. Ayrıca adını; ağzının, anüsünün ve bağırsaklarının görülebildiği şeffaf derisinden alıyor.

        • 10

          7. DENİZ SALYANGOZU

          Kayıtlarda 3 binden fazla farklı türü bulunan deniz salyangozlarından biri olan bu küçük deniz canlısı, Kuzey ve Güney kutuplarından tropik bölgelere kadar hem sığ hem de derin sularda hemen hemen her yerde bulunur. Karadaki sümüklüböceklerin aksine bir kabuğu olmadığı için, kendisini bir uyarı sinyali anlamına gelen parlak bir kamuflajla korur. 5 santimden biraz fazla uzunluğa kadar büyüyebilen puantiyeli bir çıplak dala benzeyen bu canlılar, aslında sert kıllardan oluşurlar.

        • 11

          8. DUMBO AHTAPOT

          Orta Atlantik Sırtı'nda bulunan bu ahtapot, adını yüzmek için kulak benzeri yüzgeçlerini çırpma şeklinden alıyor. Dumbo ahtapotlar, ahtapotlar arasında en derinde yaşayanlar olarak bilinir. Ayrıca en az 4 bin metre derinlikte yaşayan bu canlılar nadir olduğundan, yavru üretme şansını artırmak için benzersiz üreme alışkanlıkları geliştirmişlerdir. Örneğin dişiler, gelişimin çeşitli aşamalarında yumurta taşırlar ve hatta çiftleştikten sonra spermleri uzun süre vücutlarında saklayabilirler.

          Fotoğrafta Hawaii'nin büyük adası kıyısındaki su altı yanardağına dalış sırasında dumbo ahtapotun su altı aracına doğru yüzdüğü görülüyor. Kaynak: AP

        • 12

          9. PALYAÇO KURBAĞA BALIĞI

          Palyaço kurbağa balıkları, mercanların arasında takıldığında kendisini buna göre kamufle edebilen canlılardır. Ancak görünüşünü değiştirmesi birkaç hafta sürer. Bunun yanı sıra ağzı, kendi büyüklüğündeki avı yiyebilecek kadar büyüktür.

        • 13

          10. DEV TESPİH BÖCEĞİ

          Bu deniz canlıları, derin sulara özgüdür ve oldukça büyüyebilirler; 2010 yılında uzaktan kumandalı bir su altı aracı, yaklaşık 1 metre uzunluğunda dev bir izopod (tespih böceği) keşfetti. Devasa bir tahta kurduna benzeyen bu kabuklu hayvanlar, etoburdur ve genellikle okyanus yüzeyinden düşen ölü hayvanlarla beslenirler. 1879'daki keşfedilmelerine rağmen bu canlılar hakkında pek bir bilgi yoktur. Ancak dev izopodların deniz dibindeki basınca dayanabilecek kadar büyüdüklerine inanılıyor.

        • 14

          11. JAPON ÖRÜMCEK YENGEÇLERİ

          Bu dev yengeçler, adından da anlaşılacağı gibi Japonya'ya özgüdür ve ülke çapında lezzetli yiyecekler olarak kabul edilir. Tüm kabuklular arasında en büyüğü olan ve yaklaşık 4 metreye kadar büyüyebilen bu canlılar, seçici yiyiciler değiller. Yani, korkutucu görünümlerine rağmen ölü hayvanları ve bitkileri yemeyi tercih ederler. Ayrıca, en az bir asır kadar yaşayabilirler.

        • 15

          12. DİKENLİ DANA BALIĞI

          Teknik olarak bir tür kutu balığı olan bu balıkların başının üstünde boynuzları var ancak bunları başkalarına zorbalık yapmak için kullanmıyorlar. Sadece stresli ortamlarda veya ölecek duruma geldiklerinde zehirli hale gelebilen canlılardır.

          Kaynak: Popular Mechanics, Best Life, Good Catch Foods, National Geographic

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