İşe giderken kahvaltı yapamayıp aldığımız, çocukların beslenme çantalarına koyduğumuz yumuşak ve lezzetli dereotlu peynirli poğaça tarifini mutlaka deneyin.
Kahvaltı ve 5 çaylarında da misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir çeşit olacaktır.
Dereotlu Peynirli Poğaça Malzemeler:
125 gr. margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı yoğurt
2 yumurta (birisinin sarısı üzerine sürülecek)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
Yarım demet dereotu
Alabildiğince un (3,5- 4 su bardağı kadar)
Biraz beyaz peynir (isteğe bağlı)
Dereotlu Peynirli Poğaça Yapılışı:
Un, peynir ve dereotu hariç geri kalan malzemeyi ekleyin, karıştırın.
Daha sonra unu azar azar ilave ederek kıvamlı bir hamur elde edin.
En son küçük küçük kıydığınız dereotunu ekleyin, yoğurun.
Sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Arzu ederseniz hamurun arasına da peynir koyabilirsiniz. İki türlü de lezzetli olur.
Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin.
Fırına verin, üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması gerekmektedir.
Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmelisiniz.
Hamurunuzun kıvamı ele yapışmayacak ve yumuşak bir kıvamda olmalı.
Poğaçanızı yaparken kullandığınız sirke kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır.
Sirke kokusu olur ya da tadını değiştirir gibi bir endişeniz olmasın, hiçbir koku ya da tat değişikliği olmayacaktır.
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