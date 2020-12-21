23 yaşındaki Deren Talu, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Çekingen misin yoksa atılgan mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

İkisi de. Moduma çok bağlı. Çok tanımadığım bir ortamdaysam çekingenim, yoksa genel olarak atılganım.

Talu, "Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun" sorusuna ise, "Hayır" cevabını vermekle yetinmişti.