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        Haberler Gündem Çevre Dereden su içen 40 küçükbaş öldü | Son dakika haberleri

        Hatay'da dereden su içen 40 küçükbaş hayvan öldü: Fabrika atık su iddiası

        Hatay'ın Erzin ilçesinde 40 küçükbaş hayvanın dereden su içmesinin ardından öldüğü iddia edildi. Besici Cumali Gök, "Suyu içtikten 10-15 dakika sonra hayvanlar tek tek dökülmeye başladılar ve telef oldular" dedi. Besicinin oğlu Şahin Gök de derenin 500 metre sonra denize döküldüğünü söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:24
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          Hatay'da besicilik yapan Cumali Gök, fabrika atık sularının döküldüğünü iddia ettiği dereden su içen 40 küçükbaş hayvanın öldüğünü söyledi.

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          Olay, 27 Haziran Cuma günü Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bölgede hayvancılık yapan Cumali Gök'ün sürüsü dereden su içti. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların atık sularının da akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanların, yaklaşık 15 dakika şişmeye başladı.

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          Besici Cumali Gök, durumu çocuklarına haber verirken, 40 hayvan kısa sürede can verdi. Durumun jandarmaya bildirildiği ve dereden numune alındığı öğrenildi.

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          Cumali Gök, "Hayvanları otlatırken dereden su içtiler. Suyu içtikten 10-15 dakika sonra hayvanlar tek tek dökülmeye başladılar ve telef oldular. Bu su fabrikaların atık suları. Daha önce köyde 4-5 kişinin daha başına geldi" dedi.

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          Suyun zehirli olduğunu iddia eden Şahin Gök ise, "Babam haber verince geldim. Babam hayvanları otlatırken sıcak olduğu için hayvanlar dereden su içmiş. Bu deredeki su da organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan geliyor. Büyük ihtimal su zehirli olduğu için 40 tane hayvanımız telef oldu. Bu gelen su Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nden geliyor, yaklaşık 500 metre sonra denize dökülüyor. Denizde de hayvanların öldüğünü gördük. Denizde de insanlar suya giriyorlar" diye konuştu.

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