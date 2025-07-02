Suyun zehirli olduğunu iddia eden Şahin Gök ise, "Babam haber verince geldim. Babam hayvanları otlatırken sıcak olduğu için hayvanlar dereden su içmiş. Bu deredeki su da organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan geliyor. Büyük ihtimal su zehirli olduğu için 40 tane hayvanımız telef oldu. Bu gelen su Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nden geliyor, yaklaşık 500 metre sonra denize dökülüyor. Denizde de hayvanların öldüğünü gördük. Denizde de insanlar suya giriyorlar" diye konuştu.