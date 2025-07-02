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        Haberler Dünya New York belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Mamdani'den Trump'ın açıklamasına tepki: "Tehdidine boyun eğmeyeceğim" | Dış Haberler

        New York belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Mamdani'den Trump'ın açıklamasına tepki

        Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Mamdani, ABD Başkanı Trump'ın düzensiz göçmenlere yönelik uygulamaları engellemesi halinde kendisini sınır dışı edeceğine ilişkin ifadesine tepki gösterdi. Mamdani, Trump'ın "tehdidine" boyun eğmeyeceğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:50
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        Mamdani'den Trump'a tepki
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        ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenlere yönelik uygulamaları engellemesi halinde kendisini sınır dışı edeceğine ilişkin ifadesine tepki gösterdi.

        Mamdani, X hesabında paylaştığı açıklamayla Trump'ın kendisini hedef alan ifadelerine yanıt verdi.

        "TRUMP'IN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİM"

        Belediye başkanı seçilince Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileriyle işbirliğinde bulunmayacağını söylediği için Trump'ın kendisini vatandaşlığını elinden almak ve sınır dışı etmekle tehdit ettiğini belirten Mamdani, "Bu sözleri yasaları çiğnediğim için değil, ICE'nin kentimizde terör estirmesine izin vermeyeceğim için sarf etti." ifadesini kullandı.

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        Mamdani, Trump'ın "tehdidine" boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, "(Trump'ın) Açıklamaları sadece demokrasimize yönelik saldırı olmakla kalmıyor, ayrıca sessiz kalmayı reddeden her bir New York sakinine 'Eğer sesini yükseltirsen, peşine düşerler' mesajı da gönderiyor. Bu tehdidi kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP MAMDANİ'Yİ HEDEF ALMIŞTI

        Trump, dün düzensiz göçmenlerin tutulacağı Florida eyaletindeki "Timsah Alcatraz" adlı gözaltı merkezini ziyareti esnasında Mamdani'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

        Mamdani'nin göçmenlik yetkilileriyle çalışmaması durumunda onu tutuklayıp sınır dışı etmek zorunda kalacaklarına işaret eden Trump, "Bu ülkede komüniste ihtiyacımız yok ama olursa da ulus adına onu çok dikkatli şekilde izlerim." diye konuşmuştu.

        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
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        NEW YORK'TA İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI ADAYI

        ABD'de dün açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

        Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

        33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

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        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
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