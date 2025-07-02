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        Haberler Bilgi Yaşam Balık hafızalı benzetmesi bir yanılgı olabilir: Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?

        Balık hafızalı benzetmesi bir yanılgı olabilir: Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?

        "Balık hafızalı" tabiri, hafızası zayıf insanlar için sıkça kullanılır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bu ifadenin balıkların zihinsel kapasitesini büyük ölçüde hafife aldığını gösteriyor. Japon balıkları üzerine yapılan deneyler, bu canlıların haftalar süren hafızalara sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Görünen o ki, balıklar düşündüğümüz kadar unutkan değil...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:30
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        • 1

          Hafızası üç saniye süren balıklar... Bu efsane, nesiller boyunca dilden dile dolaştı. Ancak gerçek çok farklı: Japon balıkları düşündüğümüzden çok daha akıllı ve hatırlama konusunda son derece yetenekli. Bilim dünyası, bu yanlış algıyı yıkmak için yıllardır veri biriktiriyor. İşte detaylar!

        • 2

          ÜÇ SANİYELİK HAFIZA İDDİASI NEREDEN GELDİ?

          “Balık hafızalı” tabiri, çoğu zaman unutkan ya da dikkat süresi kısa insanlar için mecaz olarak kullanılır. Bu tabirin kökeni, özellikle japon balıklarının hafızasının yalnızca 3 saniye sürdüğü yönündeki yaygın inanışa dayanıyor. Ancak bu iddianın bilimsel bir temeli bulunmuyor. Bu yanlış bilgi, zaman içinde tekrarlandıkça genel geçer bir bilgiye dönüşmüş durumda.

        • 3

          BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NEYİ GÖSTERİYOR?

          Modern deneyler, japon balıklarının düşündüğümüzden çok daha güçlü bir hafızaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, bilim insanları bir sesle birlikte yiyecek verilen balıkların bu sesi haftalar sonra tekrar duyduklarında aynı tepkiyi verdiğini gözlemledi.

        • 4

          Bu da, balıkların yalnızca birkaç saniyelik değil, haftalar süren hafıza oluşturabildiğini gösteriyor. Ayrıca balıklar, labirentleri çözme, zamanlama öğrenme ve karmaşık görevlerde başarı gösterme konusunda da kabiliyetli.

        • 5

          DAVRANIŞSAL BELLEK VE ÖĞRENME KAPASİTESİ

          Balıkların çevrelerine uyum sağlama becerileri, öğrenme kapasiteleri ile yakından bağlantılı. Avustralya’daki bir araştırma, balıkların beslenme saatini ve yerini hatırlayabildiğini, hatta doğru saatte doğru noktaya yüzdüklerini ortaya koydu. Bu bulgular, balıkların hafızasının yalnızca kısa süreli değil, planlı davranışlara olanak verecek düzeyde uzun süreli olabileceğini gösteriyor.

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