Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
İzmir başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen orman yangınları yürekleri yaraladı. Muğla Milas'ta ise olası bir büyük facia son anda önlendi. İlçede bir otomobilde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
AA'da yer alan habere göre Kıyıkışlacık yolunda plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı.
Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanda zarar oluştu.