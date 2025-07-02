Nicolo Zaniolo Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı
Galatasaray'a geldiği günden bu yana başka takımlara kiralanan ve oralarda da tutunamayan Nicolo Zaniolo'nun geleceği hakkında oyuncunun menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.
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Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.
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26 yaşındaki oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu.
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"GALATASARAY'DAN AYRILACAK"
İtalyan basınından Tutto Mercato Web'e konuşan Vigorelli, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun." dedi.
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"İTALYAN FUTBOLUNUN MİRASI"
26 yaşındaki oyuncu için "İtalyan futbolunun mirası" ifadelerini kullanan menajer, "Zaniolo, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına." şeklinde konuştu.
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"BİRKAÇ NEDENDEN DOLAYI İŞLER İYİ GİTMEDİ"
Zaniolo açısından geçtiğimiz sezonu değerlendiren futbolcunun menajeri, "Biraz çelişkili bir yıldı. Bir projeye başladık, ocak ayında takım değiştirdik ve birkaç nedenden dolayı işler iyi gitmedi. En önemlisi Raffaele Palladino'nun şubat ayında yaptığı değişikliklerdi. Geride bırakmamız gereken bir yıl, yeni sezonu düşünelim." şeklinde sözlerini noktaladı.
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İtalyan yıldızın da Hollanda'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı haberin detaylarına yer aldı.
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Geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'yla Eredivisie temsilcisi PSV ve İtalyan ekibi Torino'nun ilgilendiği iddia edilmişti.
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Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.
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