Nicolo Zaniolo Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

"BİRKAÇ NEDENDEN DOLAYI İŞLER İYİ GİTMEDİ"

Zaniolo açısından geçtiğimiz sezonu değerlendiren futbolcunun menajeri, "Biraz çelişkili bir yıldı. Bir projeye başladık, ocak ayında takım değiştirdik ve birkaç nedenden dolayı işler iyi gitmedi. En önemlisi Raffaele Palladino'nun şubat ayında yaptığı değişikliklerdi. Geride bırakmamız gereken bir yıl, yeni sezonu düşünelim." şeklinde sözlerini noktaladı.