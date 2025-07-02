Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, görüşmenin Türkiye-AB ekonomik ilişkilerine stratejik bir derinlik kazandırdığını, yeni ve olumlu bir gündemin oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

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Bu kapsamda Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında, kendilerinin de haziranda Paris'te Sefkovic ile heyetler arası görüşme yaptıklarını hatırlatan Bolat, "Bugünkü toplantıda, ticaret engellerinin aşılması, elektronik olarak düzenlenmiş A.TR belgelerinin AB tarafından kabulü, Türkiye'nin TAREKS ve gözetim düzenlemeleri konusunda AB ile işbirliği, yeşil ve dijital dönüşüm konularında işbirliğimizin derinleştirilmesinde kayda değer ilerlemeler sağladık. Ortak değer zincirlerimizin güçlendirilmesiyle yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde birlikte ilerleyebilme potansiyelimiz gelecekteki çalışmalarımıza yön verecektir" diye konuştu.

REKLAM "30 YIL ÖNCEKİ KURALLARLA 2025 TİCARETİNİ YÖNETEMEYİZ" Türkiye'nin, nitelikli iş gücü, dinamik üretim kabiliyeti ve gelişmiş finansal sistemiyle Avrupa'ya yakın bir üretim üssüne dönüştüğünü ve küresel tedarik zincirlerine başarılı şekilde entegre olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: "Küresel tedarik zincirlerinin güvenliği ve dayanıklılığı açısından da Türkiye, Avrupa için stratejik bir ortaktır. Hem jeostratejik konumumuz hem de üretim yeteneklerimiz, AB'nin kritik ürünlerde dışa bağımlılığını azaltmasına önemli destek sunmaktadır. Sağladığı tüm kazanımlara rağmen Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin mevcut yapısı, günümüz ticaret dinamiklerine tam uyum sağlayamamaktadır. Bu noktada her iki taraf olarak hemfikiriz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin, dijitalleşme, hizmetler ticareti, sürdürülebilir kalkınma ve yeni nesil ticaret politikaları çerçevesinde ilişkilerimizin daha da ileri noktaya taşınması için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle AB Komisyonu ile vardığımız mutabakat ve teknik düzeyde kaydettiğimiz ilerlemeler, Konsey tarafından göz ardı edilmemelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bir tercih değil, zorunluluktur, iki tarafın da kazanacağı bir süreçtir. 30 yıl önce konulmuş kurallarla 2025 ticaretini yönetemeyiz."

REKLAM VİZE SERBESTİSİ KONUSU Bolat, vize serbestisine ilişkin hem üye ülkelerden hem de AB kurumlarından somut adımlar beklediklerini dile getirdi. Malların serbest dolaşımının olduğu ortamda, Gümrük Birliği entegrasyonunda taşımacıların, iş insanlarının ve şoförlerin AB sınırlarında karşılaştığı vize engellerinin kaldırılmasının önemli bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bolat, şunları söyledi: "Biz gerek üye ülkelerden ikili bazda gerekse AB kurumları nezdinde vatandaşlarımız için vize serbestisi hakkı tesis edilene kadar, en azından başta iş insanları, nakliyeciler, teknik uzmanlar, şoförler, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve STK yöneticileri için kolaylaştırılmış başvuru, uzun süreli ve çok girişli vize uygulamalarının başlatılmasını, üye ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde insan kaynağı ve teknik donanımın güçlendirilmesini acilen talep ediyoruz. Ayrıca, karşılıklı ticarette, taşımacılarımızın transit geçiş kotalarının kaldırılması da ortak ekonomik menfaatlerimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir." Bolat, vize serbestisi konusunda AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

"Vize süreçlerinin hızlandırılacağını, yeni bir eşik sisteminin olacağını ve buna göre daha hızlı bir şekilde akışının sağlanacağını, bu konuda ciddi bir çalışmanın yakında ortaya konulacağını ve uygulanmaya başlayacağını söylediler. Bunu da önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Esas beklentimiz vize serbestisinin anlaşmalar uyarınca en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm üye ülkeler nezdinde uygulanmaya başlanmasıdır. Bu çerçevede olumlu bir adım görmekten memnuniyet duyduk." * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.