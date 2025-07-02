Bugün sosyal yaşantının büyük bir parçası ama kökeni nereye dayanıyor? Bakın ilk alışveriş merkezi nerede kurulmuş!

REKORLAR KİTABINA GİREN TARİHÎ YAPI

Guinness Dünya Rekorları’na göre tarihteki ilk alışveriş merkezi, Southdale Center olarak kayıtlara geçti. Bu yönüyle sadece modern şehir planlaması ve mimarlık açısından değil, aynı zamanda kültürel bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bugün dünyanın dört bir yanında yükselen AVM’lerin kökeninde, aslında bir mimarın insanları bir araya getirme hayali yatıyor.