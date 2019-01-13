Ceset çıkarıldığını duyan oraya akın etti! Pes! Çekirdek çitleyen bile oldu!

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve geçimini hurdacılık yaparak karşılayan Allahverdi Arıbaş (52) için çocukları polise 25 Aralık’ta kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 20 güne rağmen bulunamayan Arıbaş'ın cesedi bugün öğle saatlerinden mahallenin içinden geçmekten olan büyük su deresinde bulundu.





Dere üzerinde hareketsiz bir cisim gördüklerini belirten vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, şahsı bulunduğu alandan çıkarmak için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlıkların ardından şahıs derenin içerisinden alınarak, dere üzerinde bulunan köprünün üzerine konuldu. Burada Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ilk incelemesi yapılan ceset, daha sonra yakınları tarafından teşhis edildi.

Cenaze, savcının olay yerinden yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, derede ceset bulunduğu ihbarını alan çok sayıda kişi olay yerine gelerek yaşananları izlemek istedi. Polis şeridinin üzerine geçemeyen birçok vatandaş ise yüksek bir kesime çıktı.

Burada gelişmeleri uzun süre izleyen vatandaşların çekirdek çitlemeleri ise gözden kaçmadı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.