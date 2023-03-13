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Minibüs dere yatağına düşüp, asılı kaldı: Yaralılar var

Bilecik'te, kontrolden çıkan minibüs dere yatağına düştü. Asılı kalan minibüsteki yolcular ve sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Giriş: 13.03.2023 - 14:01 | Güncelleme: ABONE OL
Dere yatağına düşüp, asılı kaldı: Yaralılar var
İHA

Bilecik'te kontrolden çıkan minibüs dere yatağında düştü.

Eskişehir'den İstanbul istikametine seyir halinde olan minibüsün sürücüsü İsa Kaşık, Bilecik merkez Kuyubaşı köyü sınırları içinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü.

Kazada, sürücünün yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Ayşe B., Murat E., İsmail B., Şinasi Y., Rabia Y., Meryem Y., Ünal G., Ayşegül G., Yaşar B., Fatma Y., Zeynep Y. ve Zehra G. yaralandı.

Dere yatağında asılı kalan araç içinde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Bilecik Bozüyük'teki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

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