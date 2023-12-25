Derbi öncesi Ali Yiğit Buruk gerilimi
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken maç öncesinde Ali Yiğit Buruk tartışması yaşandı. Okan Buruk'un oğlu, Galatasaray'ın soyunma odasına girmek isterken görevlilerin akreditasyon kartı talep edince ortam gerildi
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken derbi öncesinde gerilim yaşandı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sarı-kırmızılıların soyunma odasına girmek isterken yetkililer akreditasyon kartı talebinde bulununca ortalık karıştı.
Galatasaray A Takımı'nın adeta maskotu gibi görülen Ali Yiğit'in akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına giremeyeceği ifade edilince Okan Buruk bu duruma tepki gösterdi. Ortalık gerilirken Ali Yiğit soyunma odasına alındı.